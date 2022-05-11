«Спартак» разгромил «Енисей» и встретится с «Динамо» в финале Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Квинси Промес, на 57-й второй мяч забил Зелимхан Бакаев, а на 87-й Александр Соболев сделал счёт разгромным.

Таким образом, красно-белые в финале Кубка России встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал КР.