«Спартак» разгромил «Енисей» и встретится с «Динамо» в финале Кубка России
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.
На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Квинси Промес, на 57-й второй мяч забил Зелимхан Бакаев, а на 87-й Александр Соболев сделал счёт разгромным.
Таким образом, красно-белые в финале Кубка России встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал КР.