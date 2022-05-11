«Спартак» разгромил «Енисей» и встретится с «Динамо» в финале Кубка России

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал победу над красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.
«Спартак» разгромил «Енисей» и встретится с «Динамо» в финале Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Квинси Промес, на 57-й второй мяч забил Зелимхан Бакаев, а на 87-й Александр Соболев сделал счёт разгромным.

Таким образом, красно-белые в финале Кубка России встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники». 

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал КР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить