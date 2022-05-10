«Динамо» разгромило «Аланию» и впервые с 2012 года вышло в финал Кубка России

Московское «Динамо» одержало крупную победу над владикавказской «Аланией» в полуфинальном матче Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сандро Шварца.

На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Фёдор Смолов, на 48-й второй мяч забил Арсен Захарян, а на 87-й Константин Тюкавин довёл дело до разгрома.

На 73-й минуте владикавказцы остались в меньшинстве после удаления Давида Шавлохова.

Таким образом, «Динамо» стало первым финалистом Кубка России сезона-2021/2022. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Последний раз динамовцы выходили в финал в 2012 году и уступили тогда «Рубину» (0:1).

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу.