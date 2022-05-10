Колосков затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.
Колосков затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу
  • РИА Новости

«Конечно, всем бы хотелось, чтобы в финале Кубка был матч «Спартак» — «Динамо». Но сегодня в четвёрке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита. «Динамо» играет посредственно последние игры, «Алания», наоборот, на подъёме. Сегодня простой игры точно не будет», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, «Спартак» только на бумаге сильнее красноярской команды, а интрига в полуфинальных матчах сохранится до финального свистка. Он также добавил, что не называл бы сенсацией возможные победы «Алании» и «Енисея» в полуфиналах, потому что уровень столичных клубов на сегодняшний день является посредственным.

В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Красно-белые примут «Енисей» на стадионе «Открытие Арена» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча КР между московским клубом и красноярским «Енисеем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить