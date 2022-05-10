Колосков затруднился назвать фаворита Кубка России по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России.

«Конечно, всем бы хотелось, чтобы в финале Кубка был матч «Спартак» — «Динамо». Но сегодня в четвёрке полуфиналистов я не вижу ни одного фаворита. «Динамо» играет посредственно последние игры, «Алания», наоборот, на подъёме. Сегодня простой игры точно не будет», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, «Спартак» только на бумаге сильнее красноярской команды, а интрига в полуфинальных матчах сохранится до финального свистка. Он также добавил, что не называл бы сенсацией возможные победы «Алании» и «Енисея» в полуфиналах, потому что уровень столичных клубов на сегодняшний день является посредственным.

В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Красно-белые примут «Енисей» на стадионе «Открытие Арена» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча КР между московским клубом и красноярским «Енисеем».