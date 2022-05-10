Червиченко считает, что у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между московским клубом и красноярским «Енисеем».
Червиченко считает, что у «Енисея» нет шансов обыграть «Спартак» в Кубке России
  • globallookpress.com

«У «Енисея» практически нет шансов обыграть красно-белых. Джикия и Жиго не играли в последнем матче. Если они оба будут играть, то у красноярской команды вообще не будет шансов», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его словам, игроки московского клуба должны выигрывать за счёт опыта. Он подчеркнул, что «Енисей» сможет одержать победу над красно-белыми только по случайности.

В полуфинальной встрече Кубка России «Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее директор красноярского клуба Алексей Ивахов оценил шансы команды на победу над столичным клубом.

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