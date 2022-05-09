Директор «Енисея»: игроки приложат все усилия для победы над «Спартаком» в Кубке России

Короткая ссылка
Директор красноярского «Енисея» Алексей Ивахов оценил шансы команды на победу над «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка России.
Директор «Енисея»: игроки приложат все усилия для победы над «Спартаком» в Кубке России
  • РИА Новости

«Ждём интересного футбола, думаю, будет захватывающая игра. Это кубковый матч. Учитывая, что мы играем в гостях, конечно, преимущество будет у «Спартака», но при этом мы однозначно рассчитываем на хороший футбол, и, конечно же, приложим все усилия для победы», — приводит слова Ивахова ТАСС.

По его словам, в городе организуют массовую поддержку для болельщиков клуба. Директор клуба подчеркнул, что фанаты смогут ощутить атмосферу грандиозного матча.

В полуфинальной встрече Кубка России «Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Енисеем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить