Рианчо: «Енисей» способен доставить много проблем «Спартаку»

Короткая ссылка
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России.
Рианчо: «Енисей» способен доставить много проблем «Спартаку»
  • РИА Новости

«Спартаку» необходимо как следует настроиться на игру и полностью сосредоточиться на подготовке к матчу, потому что маленьких соперников не бывает. «Енисей» способен принести много проблем команде, «Спартак» должен быть готов на все сто процентов и не допустить недооценку противника», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, говорить о вероятности победы красно-белых в Кубке России рано и для начала нужно дойти до финала, пройдя неудобного соперника. Он добавил, что если столичному клубу всё-таки удастся выиграть турнир, то это будет важное достижение в конце сезона.

В полуфинальной встрече Кубка России «Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Кроме того, «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил шансы столичной команды на победу в Кубке России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить