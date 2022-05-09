Рианчо: «Енисей» способен доставить много проблем «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями перед матчем красно-белых с красноярским «Енисеем» в полуфинальном матче Кубка России.

«Спартаку» необходимо как следует настроиться на игру и полностью сосредоточиться на подготовке к матчу, потому что маленьких соперников не бывает. «Енисей» способен принести много проблем команде, «Спартак» должен быть готов на все сто процентов и не допустить недооценку противника», — цитирует Рианчо Sport24.

По его мнению, говорить о вероятности победы красно-белых в Кубке России рано и для начала нужно дойти до финала, пройдя неудобного соперника. Он добавил, что если столичному клубу всё-таки удастся выиграть турнир, то это будет важное достижение в конце сезона.

В полуфинальной встрече Кубка России «Спартак» примет «Енисей» на «Открытие Арене» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Кроме того, «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил шансы столичной команды на победу в Кубке России по футболу.