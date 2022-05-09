Самедов: победа «Спартака» в Кубке России по футболу станет удачей для Ваноли

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов оценил шансы столичной команды на победу в Кубке России по футболу.
Самедов: победа «Спартака» в Кубке России по футболу станет удачей для Ваноли
  • globallookpress.com

«Важный матч, большая игра в плане того, что два шага до трофея. В чемпионате «Спартаку» можно чуть-чуть подняться. Понятно, что была смена тренера, но взять трофей — удачный момент будет, для Паоло Ваноли тем более», — цитирует Самедова ТАСС.

«Спартак» 11 мая на своём поле примет красноярский «Енисей». Во втором полуфинале московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией». Игра пройдёт 10 мая.

Финал Кубка России состоится 29 мая в «Лужниках.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей».

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