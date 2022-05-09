Карасёв назначен главным арбитром матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала список судей на матчи 1/2 финала плей-офф Кубка России.

Главным арбитром встречи между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем» назначен Сергей Карасёв. Его помощниками станут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный судья — Ян Бобровский. Видеоарбитры (VAR) — Евгений Турбин и Егор Болховитин, сообщает пресс-служба РФС.

На матче между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией» будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его помощники— Арам Петросян и Александр Богданов, Антон Фролов (резервный судья). VAR — Владимир Москалёв и Валерий Данченко.

Матч «Динамо» — «Алания» пройдёт 10 мая, на следующий день состоится игра «Спартак» — «Енисей».

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