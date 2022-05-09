Булыкин считает, что Слуцкий не справляется со своей работой в «Рубине»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в сезоне-2021/22.
Булыкин считает, что Слуцкий не справляется со своей работой в «Рубине»
  • РИА Новости

«Думаю, Слуцкий не справляется со своей работой. Результаты говорят сами за себя», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что скоро должны последовать выводы от руководства клуба, поскольку «Рубин» не является командой, которая должна играть в стыковых матчах.

«Тренер будет крайним. Команда играет не очень, и за это отвечает тренер», — заключил Булыкин.

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1 и закрепился на 13-м месте в зоне стыковых матчей с 29 очками.

Ранее сообщалось, что Слуцкий не намерен впадать в депрессию из-за результатов «Рубина».

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