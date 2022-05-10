Десять лет спустя: как «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло в финал Кубка России

«Динамо» одержало крупную победу над «Аланией» и впервые с 2012 года вышло в финал Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев голами отметились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин. При этом с 73-й минуты владикавказцы играли вдесятером: прямую красную карточку за «фол последней надежды» получил Давид Шавлохов.

Победа над «Зенитом» автоматически возвела «Аланию» в статус главной команды-сенсации Кубка России и приблизила её к повторению достижения 11-летней давности. Тогда владикавказцы в первый и единственный раз добрались до финала турнира, но не смогли завоевать трофей. С минимальной разницей в счёте они уступили ЦСКА, а в составе победителей дублем отметился Сейду Думбия.

Но чтобы второй раз в истории пробиться в решающий раунд соревнований, подопечным Спартака Гогниева было необходимо ещё раз шокировать отечественных футбольных болельщиков и взять верх над второй командой РПЛ — «Динамо». И хотя перед самым началом матча «Алания» лишилась Батраза Хадарцева из-за тяжёлой травмы, а соперник заметно превосходил её в классе, шансы на успех не казались нулевыми. Хотя бы по той причине, что в преддверии этой встречи бело-голубые потерпели три поражения подряд в чемпионате России и явно находились не в лучшем состоянии. В минувшие выходные они были жестоко биты «Крыльями Советов», впервые с 2012 года пропустив пять мячей (2:5).

Но как показали первые минуты, три подряд фиаско в национальном чемпионате заставили «Динамо» собраться и подойти к противостоянию с «Аланией» предельно мотивированными. Хозяева с самого начала доминировали на поле, а первый 100-процентный момент создали уже на первых секундах. Гильермо Варела прорвался по правому флангу и исполнил подачу в штрафную, а адресатом выступил оказавшийся без опеки Фёдор Смолов. Нападающий сборной России имел достаточно времени, чтобы нанести мощный и точный удар с лёта, но точность подвела.

В целом, первый тайм получился довольно односторонним. «Алания» большими силами пыталась идти вперёд, но раз за разом ошибалась и была вынуждена защищаться от быстрых контратак «Динамо». Благо простора для них было предостаточно. Защитная линия владикавказцев располагалась очень высоко и оставляла предостаточно свободных зон соперникам, которыми неоднократно пользовались как вингеры москвичей, так и открывавшийся на линии офсайда Смолов. Только за 45 минут он имел три возможности отличиться и одной из них воспользовался. Прорвавшийся по правому краю Денис Макаров вырезал точнейший пас на форварда, а тот покатил мимо Ростислава Солдатенко.

Помимо здорово пользовавшегося свободным пространством Макарова и постоянно угрожавшего открываниями Смолова, в составе «Динамо» особенно ярко смотрелись Арсен Захарян и Себастьян Шиманьски. Первый хоть и практически не бил по воротам сам, зато пытался вывести на убойную позицию партнёров, в частности, поляка. Тот мог собственноручно довести счёт до крупного, но ему катастрофически не везло. На 18-й минуте он вторым темпом поддержал наступление «Динамо», но угодил в перекладину, а в самой концовке тайма проверил на прочность штангу. Правда, на этот раз под удар ему выкатил Диего Лаксальт, уже спустя минуту покинувший поле из-за травмы. Уругваец потянул заднюю поверхность бедра и был заменён на Дмитрия Скопинцева.

В общей сложности за первую половину «Динамо» нанесло девять ударов по воротам противника, четыре из которых пришлись створ. «Алания» же не могла похвастаться ни тем, ни другим, хотя шанс восстановить паритет всё же имела. Давиду Кобесову позволили не только обработать мяч в районе 11-метровой отметки, но даже развернуться и пробить. Однако «выстрел» получился довольно слабым и не опасным. А готового отразить его Игоря Лещука подстраховал вездесущий Макаров.

А уже в начале второго тайма интрига практически умерла. Давид Шавлохов опешил, увидев надвигавшегося на него Смолова, и буквально подарил мяч нападающему бело-голубых. Фёдор оказался немного не готов к такому развитию событий, промедлил и чуть было не лишил партнёров явной возможности забить. Однако впоследствии всё же отдал пас на набегавшего Захаряна. Арсен пробил верхом и оставил не у дел Солдатенко.

К этому моменту Гогниев успел произвести три замены, направленные на усиление игры в нападении. И преобразования частично сработали. Сначала вышедший со скамейки Аслан Цараев мощно пробил с 25 метров и вполне мог застать врасплох Лещука, а затем сам голкипер чуть было не помог гостям сократить отставание. Во время розыгрыша углового тот опрометчиво выдвинулся из ворот, но удача была на стороне бело-голубых. Сначала Варела вынес мяч с ленточки, а затем Хетаг Хосонов не смог попасть в полупустой створ.

Самоотверженные подопечные Гогниева продолжали идти вперёд вплоть до финального свистка, но навязать борьбу фавориту всё же не смогли. А одним из главных героев второй половины матча стал Константин Тюкавин. Молодой форвард хоть и не смог с первой попытки выйти один на один с Солдатенко, зато спровоцировал Шавлохова на нарушение правил. Главный арбитр Виталий Мешков расценил его как «фол последней надежды» и предъявил Давиду красную карточку. И хотя взявшийся исполнять стандарт Шиманьски вновь угодил в перекладину, «Динамо» всё же довело счёт до крупного. Всё тот же Тюкавин прорвался в штрафную и покатил точно в дальний угол.

«Динамо» одержало крупную победу над «Аланией» и повторило результат 10-летней давности. В 2012 году москвичи также находились в шаге от успеха, но исход противостояния с «Рубином» решил гол Романа Ерёменко. При этом последний раз москвичи завоёвывали трофей в далёком 1995-м, лишь в серии пенальти взяв верх над «Ротором».