Лещенко: в «Динамо» поддержали идею о совместной песне для клуба с Кридом

Народный артист России Лев Лещенко сообщил, что в московском «Динамо» поддержали его идею о записи песни о клубе вместе с рэпером Егором Кридом.

«Речь не совсем о гимне — он у клуба уже есть. Была мысль сделать песню, которую могли бы подхватить болельщики, исполнять во время матчей. Обсудил это с Егором Кридом, он обещал посмотреть, что можно придумать», — цитирует Лещенко РИА Новости.

По его словам, также в записи песни готова поучаствовать певица Аглая Шиловская.

«Идея создания песни — личная инициатива, но с клубом её обсуждал, меня поддержали», — добавил артист.

9 мая Крид сообщил о предложении Лещенко записать совместную композицию о «Динамо».

Ранее Лещенко выразил мнение, что «Динамо» нужна своя объединяющая песня.