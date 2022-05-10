Лещенко: в «Динамо» поддержали идею о совместной песне для клуба с Кридом
- РИА Новости
«Речь не совсем о гимне — он у клуба уже есть. Была мысль сделать песню, которую могли бы подхватить болельщики, исполнять во время матчей. Обсудил это с Егором Кридом, он обещал посмотреть, что можно придумать», — цитирует Лещенко РИА Новости.
По его словам, также в записи песни готова поучаствовать певица Аглая Шиловская.
«Идея создания песни — личная инициатива, но с клубом её обсуждал, меня поддержали», — добавил артист.
9 мая Крид сообщил о предложении Лещенко записать совместную композицию о «Динамо».
Ранее Лещенко выразил мнение, что «Динамо» нужна своя объединяющая песня.