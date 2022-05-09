Лещенко считает, что «Динамо» нужна своя объединяющая песня

Народный артист России Лев Лещенко рассказал об идее написать песню для московского «Динамо» совместно с музыкантом Егором Кридом.

«Бело-голубым нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион, которую мы могли бы исполнить как динамовские болельщики», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

По его словам, Крид взял на себя инициативу подумать над этой идеей и что-нибудь написать.

«Надеюсь, он предложит что-то, динамовские фанаты подхватят это и мы будем на стадионе петь свою песню», — добавил Лещенко.

Напомним, что в полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Крид сообщил, что Лещенко предложил ему записать гимн для московского клуба.