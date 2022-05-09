Егор Крид сообщил, что Лещенко предложил ему записать гимн «Динамо»

Народный артист России Лев Лещенко предложил музыканту Егору Криду записать гимн для футбольного клуба «Динамо».

«Только что встретил в аэропорту Льва Валериановича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, видел меня на матчах «Динамо», и предложил сделать трек (типа гимна), чтобы весь стадион пел. Легенда», — написал Крид в своём Telegram-канале.

Бело-голубые (52 очка) за два тура до конца чемпионата находятся на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Лещенко рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинального матча КР «Динамо» — «Алания».