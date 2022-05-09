Лещенко: победа «Динамо» в Кубке России скрасит эмоции от концовки сезона

Народный артист России болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко рассказал, чего ожидает от предстоящего полуфинального матча Кубка России «Динамо» с владикавказской «Аланией».

«Жду выхода в финал. Будет обидно, если Кубок России пройдёт мимо «Динамо». Победа в нём скрасит эмоции от концовки сезона», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Артист считает, что «Алания» — не самая сильная команда в российском футболе. По словам Лещенко, поражение от «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) должно встряхнуть московскую команду.

В полуфинальной встрече Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил ухудшение результатов бело-голубых в последних турах РПЛ.