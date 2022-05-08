Шварц: у «Динамо» молодая команда, и подобные ухудшения результата иногда могут происходить

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил ухудшение результатов бело-голубых в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ) большим числом молодёжи в основном составе команды.
Шварц: у «Динамо» молодая команда, и подобные ухудшения результата иногда могут происходить
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Со своей стороны могу заверить: мы сами как никто другой злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результата иногда могут происходить как часть процесса развития и роста», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Немецкий специалист также подчеркнул, что у его подопечных впереди важнейшие матчи чемпионата и нужно сконцентрироваться не на самокопании, а на играх, смотреть только вперёд, так как всё находится в их руках.

«Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Нужно отбросить в сторону все ненужные эмоции, которые нас могут тормозить, и сконцентрироваться на главных матчах сезона», — заключил Шварц.

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» со счётом 2:5 в матче 28-го тура РПЛ. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Крылья Советов» (41 очко) — на седьмой позиции.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых.

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