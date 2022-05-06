Силкин: такое впечатление, что от «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» ничего не осталось

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении московского клуба от самарских «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Впечатление, что от бело-голубых ничего не осталось. Играть без обороны в футбол нельзя. Игроки сначала вышли играть с академизмом, вроде бы мячом завладели, а потом отдали инициативу», — цитирует Силкина «Чемпионат».

По его словам, «Крылья» играли на бешеных скоростях с огромным желанием, а у «Динамо» будто не было настроения.

«Нет концентрации у игроков. С такой игрой бело-голубые и в тройке могут не оказаться», — добавил Силкин.

Матч прошёл в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев поля. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Крылья Советов» (41 очко) — на седьмой позиции.

Ранее в «Динамо» отреагировали на информацию о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца в берлинскую «Герту».