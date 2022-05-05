В «Динамо» опровергли слухи о возможном уходе Шварца в «Герту»

В московском футбольном клубе «Динамо» отреагировали на информацию о возможном уходе главного тренера команды Сандро Шварца в берлинскую «Герту».

«Контракт Сандро Шварца с «Динамо» был продлён в декабре и действует до 2024 года. В этой связи любые публикации на тему будущего нашего тренерского штаба не более чем спекуляции», — приводит слова пресс-службы бело-голубых «Матч ТВ».

«Динамо» под руководством Шварца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 27 туров, набрав 52 очка. Кроме того, команда пробилась в полуфинал Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера.