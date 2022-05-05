Kicker: «Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц может продолжить карьеру в берлинском футбольном клубе «Герта».
Kicker: «Герта» рассматривает Шварца на пост главного тренера
  • globallookpress.com

43-летний специалист является приоритетным кандидатом на смену действующему наставнику «Герты» Феликсу Магату, с которым руководство берлинского клуба не видит перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает Kicker.

До этого «Герта» контактировала с бывшим тренером «Спартака» Доменико Тедеско, но тот в итоге возглавил «Лейпциг».

«Динамо» со Шварцем занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 27 туров и пробилось в полуфинал Кубка страны.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Динамо» и «Спартак» не соответствуют уровню чемпиона России.

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