Губерниев: «Динамо» и «Спартак» не соответствуют уровню чемпиона России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал досрочную победу петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

«Считаю, что в чемпионате России есть конкуренция, тем более что «Зенит» не виноват в том, что «Динамо» играет чуть хуже, а «Спартак» играет просто плохо. Это проблема не «Зенита», а всех остальных. «Зенит» — отличный раздражитель. Остальным надо начать лучше играть в футбол», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России.

Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.

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