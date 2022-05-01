Аршавин: Семаку по силам догнать Романцева по числу титулов чемпиона России
«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался. Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт. Сразу четыре года подряд с «Зенитом» выигрывал титулы, поэтому я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
«Зенит» переиграл в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.
Сергей Семак четыре раза становился чемпионом России с «Зенитом». У Романцева восемь чемпионских титулов с московским «Спартаком».
Ранее Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.