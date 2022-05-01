Аршавин: Семаку по силам догнать Романцева по числу титулов чемпиона России

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Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин считает, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.

«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался. Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт. Сразу четыре года подряд с «Зенитом» выигрывал титулы, поэтому я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» переиграл в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

Сергей Семак четыре раза становился чемпионом России с «Зенитом». У Романцева восемь чемпионских титулов с московским «Спартаком».

Ранее Семак высказался о продлении контракта после завоевания «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства.

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