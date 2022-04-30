Семак: после первого чемпионства друзья говорили, что нужно бежать из «Зенита»
«После первого чемпионства друзья говорили: «Надо бежать отсюда, второй раз не выиграешь». После второго года — то же самое. Но мы продолжаем играть, много забиваем, что достаточно непросто», —цитирует Семака «Чемпионат».
Тренер добавил, что у него есть право продления контракта. При этом он отметил, что ещё есть время.
«Объявлять вещи, связанные с контрактом, — прерогатива клуба», — добавил Семак.
«Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака. Команда в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.
Ранее Сергей Семак вышел на второе место по количеству побед в РПЛ среди тренеров.