Семак вышел на второе место по количеству побед в РПЛ среди тренеров

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Санкт-петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл четвёртое подряд чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак вышел на второе место по количеству побед в РПЛ среди тренеров
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Российский специалист четыре раза побеждал на чемпионатах России в качестве тренера. Больше Семака в национальном первенстве побеждал только Олег Романцев — на его счету восемь титулов. У Валерия Газзаева в копилке также четыре чемпионства.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ и досрочно оформил чемпионство за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Команда в восьмой раз в истории стал чемпионом России (без учёта победы в первенстве СССР).

Ранее в сети появились эмоции футболистов «Зенита» после победы на чемпионате России.

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