Пономарёв уверен, что УЕФА пригласила РФС на конгресс ради членских взносов

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал участие Российского футбольного союза (РФС) в 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт 11 мая в Вене.
Пономарёв уверен, что УЕФА пригласила РФС на конгресс ради членских взносов
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«Раз российские клубы и сборные исключили из всех турниров, что толку с ними разговаривать? Может, они хотят, чтобы мы продолжали платить им деньги. Они нас не исключают, платите взнос, но пока вы не участвуете в турнирах», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что пока не ясно, дадут ли РФС возможность отстоять свои права на международной арене.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал участие организации на 46-м конгрессе УЕФА.

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