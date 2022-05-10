Колосков рассказал, может ли участие РФС в конгрессе УЕФА повлиять на решения по России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал участие организации на 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт 11 мая в Вене.
Колосков рассказал, может ли участие РФС в конгрессе УЕФА повлиять на решения по России
  • РИА Новости

«Что касается дополнительных решений, то они вряд ли будут. А если и будут, то не в нашу пользу. Сейчас надо исходить из того, что УЕФА уже приняли все свои решения и пролонгировали их на следующий сезон. Думаю, что ничего нового там не будет», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в приглашении РФС нет ничего необычного, так как Россия всё ещё является членом ФИФА и УЕФА.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что РФС примет участие в конгрессе УЕФА.

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