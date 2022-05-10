Sport24: РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Вене

Российский футбольный союз (РФС) будет представлен в 46-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт 11 мая в Вене.

Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев, об этом сообщает Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций союза. Отмечается, что ключевыми вопросами повестки 46-го конгресса будут отчёты по итогам сезона-2021/22, принятие бюджета на следующий сезон, а также утверждение новых членов органов правосудия УЕФА.

В РФС также сообщили, что глава организации Александр Дюков примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА 10 мая.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал решение организации не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.