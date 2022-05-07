Чеферин — о решении УЕФА: моё сердце разбивается из-за санкций в адрес спортсменов

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение организации не допускать российские клубы и национальные команды к участию в международных турнирах.
Чеферин — о решении УЕФА: моё сердце разбивается из-за санкций в адрес спортсменов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Ситуация очень сложная, но мы не могли поступить по-другому, хотя отчасти моё сердце разбивается из-за санкций в адрес спортсменов, потому что они непричастны к происходящему. Плохо, что им придётся страдать из-за этого», — цитирует Чеферина AS.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее Чеферин рассказал о преимуществах нового формата проведения Лиги чемпионов.

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