Чеферин считает, что новый формат ЛЧ будет более конкурентоспособным и захватывающим

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о преимуществах нового формата проведения Лиги чемпионов.
Чеферин считает, что новый формат ЛЧ будет более конкурентоспособным и захватывающим
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Всегда немного хлопотно, когда меняется турнир. Мы должны лучше всё объяснять болельщикам. Предлагаемый формат немного сложнее, чем текущая модель, но он будет более конкурентоспособным и захватывающим», — цитирует Чеферина AS.

Также глава УЕФА сообщил, что Лига чемпионов вряд ли перейдёт в плей-офф к схеме Финала четырёх.

«Этот вариант может рассматриваться, но проблема в том, что это приведёт к меньшему количеству игр, так как полуфинал будет состоять только из одного тура», — пояснил он.

УЕФА в апреле 2021 года объявил об изменении формата ЛЧ с 2024 года. Турнир расширится до 36 команд (сейчас 32 клуба). А формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. Все участники гарантированно проведут по десять матчей.

Ранее Чеферин заявил, что российские клубы и футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине.

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