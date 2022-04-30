Чеферин: российские клубы и футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что УЕФА не должен продлевать санкции в отношении России.
Чеферин: российские клубы и футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«УЕФА должен проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа, футболисты не должны страдать. Вскоре УЕФА решит, смогут ли российские клубы выступать в еврокубках», — цитирует Чеферина издание Vecer.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборных на следующей неделе.

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