Чеферин: российские клубы и футболисты не должны страдать из-за ситуации на Украине

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин считает, что УЕФА не должен продлевать санкции в отношении России.

«УЕФА должен проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа, футболисты не должны страдать. Вскоре УЕФА решит, смогут ли российские клубы выступать в еврокубках», — цитирует Чеферина издание Vecer.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборных на следующей неделе.