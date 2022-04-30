«Чемпионат»: УЕФА не планирует исключать РФС из состава союза
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Решение будет принято уже на следующей неделе. В УЕФА не планируют исключать Российский футбольный союз (РФС) из состава организации, сообщает «Чемпионат».
Уточняется, что УЕФА может отстранить сборные и клубы сразу до конца сезона-2021/22. Также рассматривается вариант с продлением отстранения до последующего уведомления.
Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением, с какими командами может провести товарищеские встречи сборная России.