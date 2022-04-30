Колосков назвал оптимальных соперников в товарищеских матчах для сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением, с какими командами может провести товарищеские встречи сборная России.

«Нужно играть с теми, кто представляет интерес для развития футбола в России. Можно и нужно играть с Ираном, это одна из сильнейших азиатских команд», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, хорошая команда у ОАЭ и Саудовской Аравии. Колосков добавил, что можно также попробовать организовать матчи со сборными из стран Южной Америки. Он напомнил, что во времена СССР постоянно проводились подобные товарищеские игры.

«Есть широкий спектр возможностей, которые надо использовать, но любой такой матч должен быть согласован с УЕФА», —заключил Колосков.

ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает все возможные сценарии развития футбола и ожидает решения от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу отстранения спортсменов от международных соревнований.