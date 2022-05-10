В «Истанбул Башакшехир» отреагировали на новость об интересе к Агаларову

Директор по связям с общественностью турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Коскун Гульбахар прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Я впервые слышу об этом от вас. У меня нет никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока», — приводит слова Гульбахара «Чемпионат».

Последний раз Агаларов забивал в 27-м туре Российской премьер-лиги, в матче с «Химками» (1:1), реализовав пенальти.

Агаларов является лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ. В 26 матчах он забил 18 мячей.

Ранее Руслан Агаларов рассказал о будущем сына.