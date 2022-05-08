Отец Агаларова — о будущем сына: у Гамида действующий контракт с «Уфой»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, после матча 28-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» прокомментировал будущее сына.

«Лично мне никто не звонил. На все вопросы, которые мне задают, я отвечаю, что у сына действующий контракт с «Уфой» и по этим вопросам нужно обращаться в клуб», — цитирует Агаларова «Чемпионат».

Он признался, что приятно слышать о возможном переходе сына в Английскую премьер-лигу (АПЛ), но пока ему нужно быть сконцентрированным на задачах уфимской команды. Также он оценил игру Гамида во встрече с «Ростовом».

«Думаю, что не хватило последней передачи, да и концовки. До удаления была надежда, что «Уфа» забьёт. Счёт по игре. В этом матче Гамид отдал две хорошие передачи, с которых партнёры могли завершать. Сказать, что провальный матч, я не могу. В целом Гамид сыграл нормальный матч», — сказал Агаларов-старший.

Агаларов — лучший бомбардир сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ). В 26 матчах он забил 18 мячей.

Ранее известный английский тренер Гарри Реднапп отреагировал на новость об интересе «Ньюкасла» к Агаларову.