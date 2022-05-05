Реднапп отреагировал на новость об интересе «Ньюкасла» к Агаларову

Известный английский тренер Гарри Реднапп прокомментировал возможный интерес британского клуба к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Не имею ни малейшего представления, кто это такой, никогда о нём не слышал. Подобная новость похожа на бред. Учитывая ситуацию с российскими спортсменами, сложившуюся на данный момент, я не уверен, что английскому клубу в принципе могут позволить привезти футболиста из России», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».

Английский специалист подчеркнул, что не очень верит в такой вариант развития событий. По его словам, в «Ньюкасле» появилось достаточное количество денег и клуб летом сможет потратить серьёзные суммы на трансферы.

«Верю, что в следующем сезоне они изо всех сил будут пытаться закрепиться в топ-6. И подобный ход с покупкой Агаларова был бы для «Ньюкасла» весьма рискованным предприятием», — заключил Реднапп.

Агаларов — лучший бомбардир сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге (РПЛ). В 26 матчах он забил 18 мячей.

Ранее Руслан Агаларов отреагировал на слова гендиректора башкирского клуба Шамиля Газизова о том, что к его сыну проявляли интерес английские клубы.