Отец футболиста «Уфы» Агаларова: у сына есть качества для выступления в АПЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на слова гендиректора башкирского клуба Шамиля Газизова о том, что к его сыну проявляли интерес английские клубы.

«Наверное, Шамиль Газизов знает, что говорит. Я был нацелен на то, чтобы Гамид не думал ни о каких вариантах, а в первую очередь был сконцентрирован на сборах, матчах. Способен ли Гамид заиграть в АПЛ или другой европейской лиге? Есть качества, а способен или нет, надо смотреть», — цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».

Он отметил, что молодые игроки всегда мечтают выступать в чемпионате хорошего уровня. По мнению отца спортсмена, у футболиста всегда должны быть максимальные цели.

21-летний Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге. В 26 матчах чемпионата он забил 18 мячей.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» зимой интересовался Агаларовым.