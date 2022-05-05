Отец футболиста «Уфы» Агаларова: у сына есть качества для выступления в АПЛ
- РИА Новости
«Наверное, Шамиль Газизов знает, что говорит. Я был нацелен на то, чтобы Гамид не думал ни о каких вариантах, а в первую очередь был сконцентрирован на сборах, матчах. Способен ли Гамид заиграть в АПЛ или другой европейской лиге? Есть качества, а способен или нет, надо смотреть», — цитирует Агаларова-старшего «Чемпионат».
Он отметил, что молодые игроки всегда мечтают выступать в чемпионате хорошего уровня. По мнению отца спортсмена, у футболиста всегда должны быть максимальные цели.
21-летний Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге. В 26 матчах чемпионата он забил 18 мячей.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» зимой интересовался Агаларовым.