Sport24: «Ньюкасл» зимой интересовался Агаларовым

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» проявлял интерес к российскому нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Клуб не сделал официального предложения, но активно присматривался к форварду уфимцев и молодёжной сборной России, сообщает Sport24. Отмечается, что пока «Ньюкасл» не возвращался к варианту с покупкой Агаларова, но не исключено, что летом клуб возобновит интерес к нему.

21-летний Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в Российской премьер-лиге. В 26 матчах чемпионата он забил 18 мячей.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил об интересе из Европы к Агаларову.