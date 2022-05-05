В «Уфе» сообщили об интересе из Европы к Агаларову

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

При этом ему сложно оценивать вероятность ухода 21-летнего форварда, так как это зависит от многих внешних факторов.

«В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере, — это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», — добавил функционер.

Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге. В 26 матчах чемпионата он забил 18 мячей.

Ранее Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в «Уфе».