В «Уфе» сообщили об интересе из Европы к Агаларову

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о будущем нападающего команды Гамида Агаларова.
В «Уфе» сообщили об интересе из Европы к Агаларову
  • РИА Новости

«В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

При этом ему сложно оценивать вероятность ухода 21-летнего форварда, так как это зависит от многих внешних факторов. 

«В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере, — это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ», — добавил функционер.

Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге. В 26 матчах чемпионата он забил 18 мячей.

Ранее Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в «Уфе».

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