Газизов заявил, что в финансовом плане у «Уфы» всё нормально

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.

«Я не опровергал информацию о том, что «Уфы» может не стать зимой. Я сказал, что в финансовом плане у нас всё нормально. И сейчас я то же самое говорю: у нас всё нормально. Может ли что-то измениться? Давайте пока подождём, хорошо?» — цитирует Газизова «Чемпионат».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своём поле вничью сыграли с «Уфой». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» — на 15-й позиции (23 очка).

Ранее Газизов высказался о будущем команды в случае вылета из высшего дивизиона.