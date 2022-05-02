Газизов заявил, что в финансовом плане у «Уфы» всё нормально

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе из столицы Башкортостана.
Газизов заявил, что в финансовом плане у «Уфы» всё нормально
  • globallookpress.com

«Я не опровергал информацию о том, что «Уфы» может не стать зимой. Я сказал, что в финансовом плане у нас всё нормально. И сейчас я то же самое говорю: у нас всё нормально. Может ли что-то измениться? Давайте пока подождём, хорошо?» — цитирует Газизова «Чемпионат».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своём поле вничью сыграли с «Уфой». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» — на 15-й позиции (23 очка).

Ранее Газизов высказался о будущем команды в случае вылета из высшего дивизиона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить