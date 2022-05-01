Газизов: если «Уфа» вылетит из РПЛ, то её не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем команды в случае вылета из высшего дивизиона.

«Я придерживаюсь мнения, что, если «Уфа» вылетит из РПЛ, её не будет. Почему? Я вижу ряд причин. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займёт, я не знаю», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своём после вничью сыграли с «Уфой». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» — на 15-й позиции (23 очка).

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