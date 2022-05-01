Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран объяснил своё удаление после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

«Если слово «чудотворцы» в сторону судьи у нас считается ругательством. Я сказал это слово и пошёл. Мне сказали, что это красная карточка. Если бы я был заведён, то я бы остался поговорить с арбитром», — заявил Юран в интервью «Матч Премьер».

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

Ранее Юрана удалили после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром Кириллом Левниковым.