Юрана удалили после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своём поле вничью сыграли с «Уфой».

После матча был удалён главный тренер подмосковной команды Сергей Юран. Он получил красную карточку из-за споров с главным арбитром матча Кириллом Левниковым.

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

Ранее Александр Селихов заявил, что нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством.