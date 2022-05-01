Юрана удалили после матча с «Уфой» из-за споров с арбитром
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После матча был удалён главный тренер подмосковной команды Сергей Юран. Он получил красную карточку из-за споров с главным арбитром матча Кириллом Левниковым.
Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.
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