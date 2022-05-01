Селихов: нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поздравил санкт-петебургский «Зенит» с четвёртым подряд чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Динамо» составляло конкуренцию «Зениту». До вчерашнего дня видел борьбу между ними. Сейчас уже всё понятно. Нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством», — цитирует Селихова Sport24.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России.