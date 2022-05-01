Селихов: нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством
- РИА Новости
«Динамо» составляло конкуренцию «Зениту». До вчерашнего дня видел борьбу между ними. Сейчас уже всё понятно. Нужно поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством», — цитирует Селихова Sport24.
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России.