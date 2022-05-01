Миллер — о чемпионстве «Зенита»: футбольная столица растёт и строится
- globallookpress.com
«Футбольная столица растёт и строится. Всех с победой. «Зенит» — чемпион», — цитирует Миллера Telegram-канал клуба.
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника санкт-петербургского «Зенита».