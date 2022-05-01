Сёмин — о работе Семака в «Зените»: ему нужно стремиться побить рекорд Романцева

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского «Зенита».
Сёмин — о работе Семака в «Зените»: ему нужно стремиться побить рекорд Романцева
  • globallookpress.com

«У Сергея есть впереди рекорд Олега Романцева. Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Ивановича. Сергей не просто работает, у него много звёздных игроков. С ними работать тоже тяжело, нужно найти контакт, общие направления», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Семак на данный момент сильнейший российский тренер.

«Сильнейший тот, кто чемпион. У него возможностей побольше, чем у тренера «Крыльев» Осинькина или Федотова. У нас растёт бригада хороших тренеров», — добавил он.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России.

Семак четыре раза становился чемпионом России с «Зенитом». У Романцева восемь чемпионских титулов с московским «Спартаком».

Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.

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