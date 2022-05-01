Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника петербургского «Зенита».

«У Сергея есть впереди рекорд Олега Романцева. Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Ивановича. Сергей не просто работает, у него много звёздных игроков. С ними работать тоже тяжело, нужно найти контакт, общие направления», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Семак на данный момент сильнейший российский тренер.

«Сильнейший тот, кто чемпион. У него возможностей побольше, чем у тренера «Крыльев» Осинькина или Федотова. У нас растёт бригада хороших тренеров», — добавил он.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России.

Семак четыре раза становился чемпионом России с «Зенитом». У Романцева восемь чемпионских титулов с московским «Спартаком».

Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.