Сёмин — о работе Семака в «Зените»: ему нужно стремиться побить рекорд Романцева
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«У Сергея есть впереди рекорд Олега Романцева. Ему нужно стремиться побить рекорд Олега Ивановича. Сергей не просто работает, у него много звёздных игроков. С ними работать тоже тяжело, нужно найти контакт, общие направления», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Семак на данный момент сильнейший российский тренер.
«Сильнейший тот, кто чемпион. У него возможностей побольше, чем у тренера «Крыльев» Осинькина или Федотова. У нас растёт бригада хороших тренеров», — добавил он.
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл столичный «Локомотив» (3:1) и стал восьмикратным чемпионом России.
Семак четыре раза становился чемпионом России с «Зенитом». У Романцева восемь чемпионских титулов с московским «Спартаком».
Ранее бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак может догнать Олега Романцева по числу титулов чемпиона страны.