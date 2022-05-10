Президент «Оренбурга»: документов о лицензировании из РФС не получали

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что документы о прохождении лицензирования из Российского футбольного союза (РФС) на данный момент не получали.

«Пока официально мы ничего так и не имеем. Какие-то решения приняты, но, как они оформлены, я не знаю. Официально в клуб никаких документов о прохождении процедуры лицензирования не поступало», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что приезжали сотрудники Российского футбольного союза (РФС) и РПЛ для изучения способности клуба завершить работы на стадионе.

«С нашей стороны есть обязательства, у нас есть график строительства, мы все работы завершим до конца июня. Нам нужно получить акт ввода объекта в эксплуатацию после проведения всех работ, который мы обязаны предоставить в РФС», — заключил Еремякин.

После 36 туров «Оренбург» (73 очка) занимает лидирующую позицию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Московское «Торпедо» (68 очков) находится на втором месте в таблице, а воронежский «Факел» (65 очка) расположился на третьей строчке.

Ранее Еремякин рассказал о возможном расширении сотрудничества с «Зенитом».