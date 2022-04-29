Президент «Оренбурга» Еремякин рассказал о возможном расширении сотрудничества с «Зенитом»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возможное расширение сотрудничества с «Зенитом» после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Президент «Оренбурга» Еремякин рассказал о возможном расширении сотрудничества с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Распространённая проблема нашего футбола — излишнее присутствие, например, одного агента. Мы чётко заявляем, что мы готовы сотрудничать со всеми», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

По его словам, клубу неважно, с кем именно будет сотрудничество, однако принципиально при этом избежать зависимости от другой команды. В «Оренбурге» же исключают и намерены не допустить такого сценария.

После 34 туров «Оренбург» (69 очков) занимает лидирующую позицию в Футбольной национальной лиге. Воронежский «Факел» и московское «Торпедо» (62 очка) делят второе место в таблице.

В РПЛ напрямую выйдут команды, которые займут первые две строчки.

Ранее в «Химках» заявили, что Сергей Юран продолжит руководить командой даже в случае вылета в ФНЛ.

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