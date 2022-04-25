В «Химках» заявили, что Юран продолжит руководить командой даже в случае вылета в ФНЛ

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство подмосковного клуба не собирается увольнять Сергея Юрана.
В «Химках» заявили, что Юран продолжит руководить командой даже в случае вылета в ФНЛ
  • РИА Новости

«У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключён на несколько сезонов. Мы такую опцию обсуждали, когда вели переговоры. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим», — цитирует Терюшкова Sport24.

«Химки» (28 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 26-го тура команда Юрана обыграла со счётом 4:1 самарские «Крылья Советов».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на критику в адрес российских рефери и оценил идею о возможном привлечении девушек-арбитров для работы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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