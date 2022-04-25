Терюшков не уверен, стоит ли сейчас привлекать девушек-арбитров в РПЛ
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«Судьям просто надо дать спокойно работать. Они такие же люди, они могут ошибаться. Я не вижу каких-то критических историй, которые могли бы навредить. Исторически так сложилось, что проигравшая команда часто жалуется на судейство», — цитирует Терюшкова Sport24.
По его мнению, если бы судейские ошибки носили преднамеренный характер и это было бы доказано, тогда с арбитрами разбирались бы в рамках правового поля.
«Девушки-арбитры в РПЛ? А какая разница — мужчина или девушка. Для нас традиционно судейская бригада — мужской коллектив. Не знаю, есть ли сейчас смысл привлекать девушек-судей. Мужской коллектив более традиционен», — заключил Терюшков.
Подмосковные «Химки» переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.