Терюшков не уверен, стоит ли сейчас привлекать девушек-арбитров в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на критику в адрес российских рефери и оценил идею о возможном привлечении девушек-арбитров для работы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Судьям просто надо дать спокойно работать. Они такие же люди, они могут ошибаться. Я не вижу каких-то критических историй, которые могли бы навредить. Исторически так сложилось, что проигравшая команда часто жалуется на судейство», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его мнению, если бы судейские ошибки носили преднамеренный характер и это было бы доказано, тогда с арбитрами разбирались бы в рамках правового поля.

«Девушки-арбитры в РПЛ? А какая разница — мужчина или девушка. Для нас традиционно судейская бригада — мужской коллектив. Не знаю, есть ли сейчас смысл привлекать девушек-судей. Мужской коллектив более традиционен», — заключил Терюшков.

Подмосковные «Химки» переиграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Химки» (28 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) идут на седьмой позиции.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.