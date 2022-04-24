Главный тренер «Химок» Юран оценил игру сына инвестора клуба Садыгова
- РИА Новости
«Какие могут быть вопросы к Садыгову? Он игрок «Химок». У него контракт. Я принимаю решение, когда его выпустить или не выпустить. Я даю шанс всем игрокам», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».
По его словам, «Химкам», которые борются за выживание в элитном дивизионе, сложно показывать красивый футбол, поскольку команде необходимо набирать очки в каждом матче.
«Делать гибрид качества игры и результата — очень сложно. Нам нужные трудовые очки. Или мы набираем очки, или мы играем в красивый футбол», — заключил он.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Юрана.
Садыгов отличился на 88-й минуте матча. На счету 21-летнего футболиста два гола в сезоне-2021/22. Он является сыном инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова.
Главный судья Алексей Матюнин из Москвы удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу (44-я минута) и Гленна Бейла (61-я).
Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.