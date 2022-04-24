Главный тренер «Химок» Юран оценил игру сына инвестора клуба Садыгова

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил игру нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Главный тренер «Химок» Юран оценил игру сына инвестора клуба Садыгова
  • РИА Новости

«Какие могут быть вопросы к Садыгову? Он игрок «Химок». У него контракт. Я принимаю решение, когда его выпустить или не выпустить. Я даю шанс всем игрокам», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Химкам», которые борются за выживание в элитном дивизионе, сложно показывать красивый футбол, поскольку команде необходимо набирать очки в каждом матче.

«Делать гибрид качества игры и результата — очень сложно. Нам нужные трудовые очки. Или мы набираем очки, или мы играем в красивый футбол», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Юрана.

Садыгов отличился на 88-й минуте матча. На счету 21-летнего футболиста два гола в сезоне-2021/22. Он является сыном инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. 

Главный судья Алексей Матюнин из Москвы удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу (44-я минута) и Гленна Бейла (61-я).

Ранее сообщалось, что «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ.

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