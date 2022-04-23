«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

«Урал» нанёс поражение «Уфе» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:1.

У «Урала» отличились Эрик Бикфалви (25'), Даниэль Мишкич (53'). В составе «Уфы» мяч забил Гамид Агаларов (80').

Екатеринбургский клуб располагается на 14-м месте в таблице РПЛ (24 очка), а уфимская команда — на 15-й позиции (22 очка). Лидирует в чемпионате «Зенит» (55).

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене главного тренера команды.