В УЕФА утвердили новый формат розыгрыша еврокубков с сезона-2024/25

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил новый формат розыгрыша европейских клубных турниров с сезона-2024/25 с использованием швейцарской системы.

Как сообщается на сайте УЕФА, в ЛЧ будут участвовать 36 команд, а не 32, как это происходит сейчас. Клубы будут помещены в единую таблицу, а соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций.

При этом количество клубов от той или иной страны будет определяться по спортивному принципу, основываясь только на успехах предыдущего сезона, а не по таблице коэффициентов УЕФА.

Две наиболее успешные страны получат два дополнительных места. Лучшие клубы, которые не сумеют по итогам сезона попасть в зону Лиги чемпионов через чемпионат, всё равно могут рассчитывать на места за счёт прошлогоднего успеха.

На основном этапе каждая команда в ЛЧ и ЛЕ проведёт по восемь матчей, в Лиге конференций — по шесть. Восемь лучших команд будут напрямую выходить в 1/8 финала, а занявшие с 9-го по 24-е места выступят в 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Вене.